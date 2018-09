Le pagelle della Spagna - Rodrigo-De Gea al top, bene Nacho

Risultato finale: Inghilterra-Spagna 1-2

De Gea 7 - Pronti-via e prende gol da Rashford, un incubo che non sembra avere fine: ad ogni tiro con la nazionale spagnola è un gol. Poi si riscatta con un super intervento sul colpo di testa di Rashford e nella ripresa si trasforma in saracinesca.

Carvajal 6 - Macina chilometri sulla destra, come al solito: fa avanti e indietro senza mai tirare il fiato, i suoi cross sono pericolosi ma non vengono sfruttati dal tridente offensivo.

Nacho 6.5 - Usato sicuro all’esordio per Luis Enrique, che schiera il miglior compagno possibile al fianco di Ramos. Partita in salita dopo che perde di vista Rashford, poi ritrova la bussola e diventa insuperabile.

Ramos 6 - Guida con personalità la difesa, anche se in occasione del gol di Rashford anche lui non sembra particolarmente concentrato. Per il resto se la cava come al solito.

Marcos Alonso 6 - A differenza di Carvajal, tiene più la posizione e corre meno sulla fascia sinistra del campo. In fase difensiva, però, non sbaglia davvero nulla. Esordio ok. (Dall’88’ Inigo Martinez s.v.)

Thiago Alcantara 7 - Domina in mezzo al campo per qualità e quantità, sembra ovunque. E poi impreziosisce la sua performance con l’assist per il gol di Rodrigo: calcio di punizione battuto magistralmente. (Dall’80’ Sergi Roberto s.v.)

Busquets 6.5 - Imprescindibile per Luis Enrique, è l’unico suo fedelissimo al Barcellona a giocare da titolare questa sera. Lui ripaga la fiducia dettando i tempi in cabina di regia.

Saul 7 - Non è più una sorpresa, le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. Recupera un sacco di palloni e soprattutto crea superiorità numerica in avanti, portandosi sempre al limite dell’area. Un altro gol prezioso.

Isco 6 - Non si nota granché perché il suo è più un lavoro di sacrificio sulla fascia sinistra. Dà comunque manforte a Marcos Alonso e si abbassa spesso per giocare il pallone.

Rodrigo 7.5 - Tarantolato, ha voglia di fare e dimostrare. Qualche tiro innocuo, poi il piattone con cui ribalta la situazione e fa gioire i tifosi spagnoli a Wembley. Gol pesantissimo e che vale i primi tre punti nella UEFA Nations League. E da non dimenticare l’assist per Saul.

Aspas 6 - E’ la mossa a sorpresa di Luis Enrique, che lo convoca al posto di Diego Costa a ritiro già iniziato: parte titolare e si dà da fare, anche se non trova la via della porta. Meno pimpante nella ripresa. (Dal 69’ Asensio 5.5 - Ha quasi mezzora per mettersi in mostra, ma tocca pochissimi palloni.)