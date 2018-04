Le pagelle della Spal - Bene Lazzari e Mattiello

Risultato finale: Spal-Chievo 1-1

© foto di Federico Gaetano

Meret 6 - Primo tempo con pochi interventi da segnalare. Anche nella ripresa non è particolarmente impegnato.

Cionek 6 - Tanta grinta e interventi al limite, ma sullo scontro fisico ha quasi sempre la meglio.

Vicari 6 - In mezzo alla difesa non sfigura, sfiora ancora il gol su calcio d'angolo. Qualche grattacapo ulteriore nella ripresa.

Felipe 6 - Non soffre particolarmente le avanzate del Chievo. Usa il fisico e l'esperienza.

Lazzari 6.5 - Il più pericoloso della Spal nel primo tempo: ci mette tutto quello che ha, purtroppo non sempre i compagni lo assistono a dovere.

Grassi 6 - Gara giudiziosa, senza tanti fronzoli. Tatticamente giudizioso.

Viviani 6 - Buon primo tempo con tanti palloni toccati e più volte al cross. Metronomo del centrocampo estense.

Kurtic 5.5 - Volenteroso, ma leggerino in mezzo al campo. Non lascia il segno e anzi nella seconda parte commette tanti errori.

Mattiello 6.5 - Si vede al tiro e spinge con regolarità. Corsa e grinta per 90'. (Dal 90' Schiavon s.v.- )

Paloschi 5.5 - Si integra bene con il compagno, ma raramente si vede al tiro. C'è impegno, meno l'incisività in avanti. (Dal 61' Bonazzoli 6 - Più chili in avanti, ma non basta).

Antenucci 6 - Lotta come un leone, ma non sempre è lucido al momento del tiro.