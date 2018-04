Le pagelle della SPAL - Che mastino Everton Luiz, Meret provvidenziale

Risultato finale: Fiorentina - SPAL 0-0

Meret 7 - Reattivo non appena Biraghi gli arriva davanti, si supera con un volo sul bolide di Chiesa. Provvidenziale anche la sua risposta su Dias nel finale. Se è finita 0-0 ha grandi meriti lui.

Cionek 6,5 - Attento sui tanti cross spediti dentro dalla squadra di Pioli, di testa probabilmente non sbaglia neanche un intervento. In generale dalla sua parte gli spallini hanno sofferto davvero poco.

Vicari 6,5 - Marca Simeone con l'attenzione di un veterano, e guida i movimenti di uscita della retroguardia estense. Dias lo lascia sul posto nel finale ma è l'unica piccolezza in un ottimo pomeriggio.

Felipe 6 - Proiettato in avanti, guadagnerebbe anche un rigore che però non c'è e viene tolto dal VAR. All'inizio è spesso costretto ad allargarsi per dar mano a Costa. Sul lungo andare soffre poco.

Lazzari 6,5 - Le sue accelerazioni sulla destra possono far male alla Fiorentina, e quando mette il turbo è sempre insidioso da tenere. Offre il suo contributo, anche difensivo, fino all'ultimo minuto. Altra buona prova.

Everton Luiz 6,5 - Che mastino! Si francobolla a Saponara già dal primo minuto, vincendo sull'arco temporale il duello con il trequartista. Nel secondo tempo recupera una gran quantità di palloni, provando a farsi vedere in avanti.

Viviani 6,5 - Come di consueto c'è lui davanti alla difesa. In gestione del pallone è sicuro, pur con qualche piccolo tentennamento sparso. Bello però lo slalom nel finale. Suo, tra l'altro, l'unico tiro in porta dei suoi.

Vitale 5,5 - Giovanissimo, è all'esordio da titolare in Serie A. Non una prestazione indimenticabile: per larghi tratti è piuttosto timido, e si fa beffare da un tocco di Milenkovic, non riuscendo a battere in porta un bel cross.

Costa 5 - Contro Chiesa è in apnea già dal minuto uno: il numero 25 di casa gli corre da tutte le parti e lui, complice una condizione non al meglio, non lo prende quasi mai. Lascia il campo dopo l'intervallo. (dal 46' Mattiello 6 - Garantisce molta più sicurezza su quel lato rispetto al compagno sostituito. Si sente la differenza ma la sua partita dura meno di mezz'ora causa ennesimo infortunio. (dal 71' Schiavon 5,5 - All'inizio prova anche qualche avanzata. Quando poi però entra Dias per lui sono dolori ogni volta che il brasiliano accelera. Non è il suo ruolo e si è visto)).

Floccari 5 - Utile la sponda per il possibile rigore di Felipe, che però obiettivamente non c'è e viene annullato. Di fatto questo l'unico evento del quale ci si ricorda di lui nella partita. (dal 56' Paloschi 5,5 - Un bel pallone aperto su Vitale, che però perde il tempo per tirare, ed un giallo a Vitor Hugo da lui causato. La sua partita, dal momento del subentro, però di fatto è tutta qui).

Antenucci 5 - Giornata di poca gloria anche per lui. Quasi sempre sovrastato nel gioco aereo, ma anche in quello via terra. Ha solo una chance di fare qualcosa nella ripresa, ma invece di tirare tocca per nessuno sul secondo palo.