Le pagelle della Svizzera - Lang decisivo. Seferović pungente

Risultato finale: Islanda-Svizzera 1-2

© foto di Federico De Luca

Mvogo 6,5 - Difende valorosamente i pali della porta elvetica risultando incolpevole in occasione della rete di Finnbogason.

Lang 7,5 - Percorre regolarmente la corsia di destra realizzando, con un tap in ravvicinato, la rete del raddoppio svizzero.

Schär 7 - Comanda la difesa elvetica salvando, su tocco ravvicinato di Finnbogason, la rete del possibile 2-2 islandese.

Elvedi 6 - Affianca diligentemente Schär non commettendo grosse sbavature sotto l'aspetto difensivo.

Moubandje 6 - Monitora la fascia di sua competenza svolgendo disciplinatamente entrambe le fasi di gioco.

Zakaria 6 - Corre generosamente in mezzo al campo facendosi apprezzare, per lo più, in interdizione.

Xhaka 7 - Gestisce un cospicuo numero di palloni servendo a Seferović l'assist dell'1-0.

Seferović 7,5 - Interpreta intelligentemente il ruolo di attaccante esterno firmando, con un colpo di testa in elevazione, l'1-o elvetico (dal 90'+1 Ajeti sv - Sostituisce Seferović non riuscendo, per questioni di tempo, a farsi notare).

Shaqiri 6,5 - Orbita sulla trequarti svizzera creando diversi pericoli alla retroguardia islandese.

Zuber 7 - Lavora coscienziosamente lungo la fascia sinistra servendo a Lang l'assist del raddoppio elvetico (dall'89' Fassnacht sv - Sostituisce Zuber non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Gavranović 6 - Combatte contro l'intera difesa islandese cercando, e non trovando, al via del gol (dal 69' Fernandes 6 - Prende il posto di Gavranović donando nuove energie alla manovra offensiva di Petković).