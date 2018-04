Le pagelle della Ternana - Tremolada show, bene anche Carretta

Risultato finale: Ternana-Cittadella 5-1

© foto di Federico Gaetano

Sala 6 - Un gol su cui non può nulla. Per il resto è sempre attento.

Vitiello 6 - Primo tempo di grande intensità, meno continuo nella ripresa, ma tiene la propria posizione.

Gasparetto 6 - Si integra bene con il compagno di reparto, prestazione più che dignitosa nel primo tempo. Più ruvido, ma non si disunisce nella ripresa. Chiusura in surplace.

Signorini 6 - Nel primo tempo tiene botta sugli attaccanti del Cittadella. Usa fisico e coraggio per fermarli.

Favalli 6.5 - Gara giudiziosa, senza tanti fronzoli. (Dal 70' Rigione s.v. )

Signori 6.5 In campo, a sorpresa, dal 1' si mostra subito decisivo. Destro radente e preciso. Poi gara a tutto campo. Esce stremato. (Dal 56' Varone 6 - Entra bene e gestisce con intelligenza il pallone.)

Paolucci 6 - Tocca tanti palloni in mezzo al campo, non sempre è lucido in alcuni frangenti, sbaglia un po' troppo.

Tremolada 8 - Gara di grande sostanza. Quantità e qualità a servizio della squadra. Palla al piede può fare la differenza. La doppietta è il giusto premio per il grande match

Statella 6.5 - Sulla trequarti fa il suo. Abbina con grande sagacia quantità e qualità. Tiene in apprensione la difesa avversaria.

Montalto 7 - Bomber di casa segna ancora. L'ex Trapani si è ormai riscoperto cannoniere di razza: sono già 17. (Dal 76' Piovaccari s.v. ).

Carretta 7 - Una bella partita, sempre nel vivo dell'azione, non molla fino alla fine e solo la sfortuna gli nega la gioia del gol.