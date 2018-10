Le pagelle della Tunisia U21 - Meskini distratto, Khmiri vende cara la pelle

© foto di www.imagephotoagency.it

Yeferni 5 - In occasione del rigore si muove un po' in anticipo, poco dopo combina un pasticcio e quasi regala il terzo gol all'Italia. Un paio di parate a referto, ma di certo non è il massimo della sicurezza e dello stile.

Khmiri 7 - Ad un certo punto è stato un po' come se si fosse giocata Italia-Khmiri. L'unico a vendere davvero cara la pelle. A stimolare, punzecchiare, contrastare gli attaccanti (ma anche centrocampisti e terzini) azzurri c'è sempre lui, uomo ovunque della Tunisia. Tre spanne sopra rispetto a tutti i compagni. Dal 90' Omar s.v.

Hnid 5 - Commette uno strafalcione per tempo, ma in generale spesso viene sorpreso dagli inserimenti alle sue spalle. Il gioco in velocità dell'Italia gli crea qualche difficoltà.

Rekik 5,5 - Meglio del compagno di reparto, il primo tempo è sufficiente, con un paio di chiusure niente male. Alla lunga però perde la concentrazione. Dall'80' Sallami s.v.

Ben M'Cherek 5 - Da lui ci si aspettava sicuramente di più, invece non conclude mai a rete, ma ancor peggio non innesca mai i compagni. Sul suo lato pochi pericoli per gli azzurri. Dal 62' Aziz 5,5 - Non incide, troppo poco nella partita.

Meskini 4,5 - Il primo gol ce l'ha lui sulla coscienza. Segue Parigini, ma solo fino ad un certo punto. Poi lo lascia libero di colpire, indisturbato. Dà poca sicurezza e spesso è in ritardo nella lettura.

El Mizouni 5 - Si vede davvero troppo poco. Dovrebbe fare da collante, dovrebbe collaborare in entrambe le fasi, invece non entra mai davvero in partita. Dal 79' Zied s.v.

Fadaa 5,5 - Un paio di iniziative e poco altro. Si rende pericoloso in una sola occasione, per il resto anche lui vaga spesso senza meta.

Jaziri 5 - Aspettative alte, rendimento al di sotto di esse. Dovrebbe farsi vedere più spesso, invece a volte si nasconde. Ha un piede discreto, ma stasera non lo sfrutta.

Oueslati 5,5 - Nel secondo tempo va vicino al gol con un bel tentativo dal limite dell'area. In generale è più al centro dell'azione, ma non sempre si disimpegna nel modo giusto.

Zemzemi 6 - Svaria su tutto il fronte offensivo, fa movimenti smarcanti, mettendo a tratti in difficoltà la difesa italiana. Ci prova più spesso nel primo tempo, paradossalmente, perché nella ripresa anche lui abbassa i ritmi. Dall'87 Ben Mohamed Ali s.v.