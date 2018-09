Le pagelle dello Spezia - Crimi il migliore, Manfredini reattivo

Risultato finale: Spezia-Cittadella 1-0

Manfredini 6.5 - Poco impegnato dagli avversari, è costretto a superarsi sulla involontaria deviazione di Augello per evitare l’autogol beffa.

De Col 6 - Spinge meno di Augello, ma dà solidità al reparto arretrato contro la prima della classe.

Giani 6 - Consolidata l’intesa con il compagno di reparto, soffre meno del previsto l’impeto dell’attacco del Cittadella. Crampi per lui nel finale.

Terzi 6 - Guida con autorevolezza la retroguardia e strappa applausi.

Augello 6.5 - Viene preferito a Crivello e legittima la scelta di Marino con una grande prestazione.

Crimi 7 - Provoca l’espulsione di Panico e sblocca il risultato, seppur con un pizzico di fortuna, ripagando abbondantemente la fiducia concessagli dal mister alla sua prima da titolare.

Bartolomei 6.5 - Prestazione generosa, funziona al meglio l’intesa con i compagni sul suo versante.

Ricci 6 - Partita di grande sacrificio a metà campo. Non si limita a ragionare palla al piede, ma contribuisce all’ottimo pressing sui portatori avversari. Dall’81’ Maggiore SV.

Okereke 6 - Quando si accende, costringe agli straordinari la difesa del Cittadella. Con un po’ di continuità in più sarebbe devastante.

Galabinov 6 - Mette i suoi centimetri a disposizione della squadra, permettendo ai compagni di sfruttare il suo fisico sia per suggerimenti che per eventuali appoggi. Per poco non trova la via del gol. Dal 68’ Pierini 6 - Si sacrifica con i compagni per mettere i tre punti in cassaforte.

Bidaoui 6.5 - Il suo estro mette in difficoltà in più circostanze la difesa del Cittadella. Dal 62’ Gyasi 6 - In campo per aiutare la squadra nel finale.