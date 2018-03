Le pagelle dello Spezia - Forte non va, brutti subentri di Granoche e Gila

Risultato finale: Perugia - Spezia 3-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di Gennaro 5 - Se sulle prime due reti perugine non ha colpe, lo stesso non si può dire sul gol di Bianco. Ok che era solo il terzo, ma il suo intervento è davvero goffo.

De Col 5 - Sfortunato protagonista del raddoppio umbro: rimane a terra in area e fornisce l'assist involontario a Cerri. In generale però non brilla proprio.

Capelli 5 - Si fa beffare da Di Carmine sul cross di Pajac e perde ogni riferimento. Anche sulla traversa colpita da Di Carmine e sul gol di Bianco non difende bene.

Terzi 5,5 - Il capitano sembra difendere in sicurezza all'inizio. Poi però il tocco di tacco di Di Carmine gli fa perdere Cerri. Ci prova da fuori nella ripresa: risponde Leali.

Lopez 6 - Dei quattro difensori in campo, l'uruguayano è uno dei pochi a salvarsi. Spinge con costanza e mette dentro cross niente male. Anche difensivamente c'è.

Pessina 5,5 - Nelle prime battute di partita prova ad inserirsi spesso in avanti, ma non ha modo di incidere. Lascia il campo dopo pochi minuti del secondo tempo. (dal 51' Augello 5,5 - Ingiusto dargli troppe colpe. Anche se, da quando si mette largo a sinistra, non combina niente di che).

Bolzoni 5,5 - Se a livello di gioco difensivo la sua prova non sarebbe poi così disprezzabile, lo stesso non si può dire quando c'è da costruire. Tanti palloni buttati via.

Mora 6 - L'altro spezzino a guadagnarsi una sufficienza. Dal primo al novantesimo riesce sia a difendere che ad inserirsi. Marilungo gli toglie un pallone per segnare nel finale.

Mastinu 5,5 - Si muove molto per trovare varchi, senza troppa fortuna. Suo l'unico tiro spezzino del primo tempo: un passaggio. Quindi esce per infortunio. (dal 45'+ 4' Granoche 5 - Buttato dentro a freddo nel recupero del primo tempo per il ko fisico di Mastinu. Non si vede quasi mai, neanche nella ripresa. Neanche un tiro).

Forte 5 - Già dai primi minuti ingaggia continui duelli fisici con l'ex compagno Volta. Nel suo ritorno al Curi non incide e non riesce a tirare neanche una volta. (dal 59' Gilardino 5 - Anche per lui una mezz'ora abbondante all'insegna dell'inoffensività. Non solo non tira mai, si fatica anche a ricordare qualche sponda che sia riuscita).

Marilungo 5 - Gioca prima da attaccante vero e proprio, quindi da trequartista alle spalle delle punte. Non incide in alcun ruolo. Anzi, alla fine toglie una bella palla a Mora.