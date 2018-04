Le pagelle dello Spezia - Gioia Mulattieri, male Manfredini

Risultato finale: Pescara-Spezia 3-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manfredini 5 - Sul rigore può poco, ma gli altri due gol di Mancuso può fare davvero di più.

De Col 5.5 - Rude in alcuni interventi, in ritardo nelle occasioni chiave della gara.

Terzi 6 - Tanti interventi vigorosi, ma non combina guai.

Giani 5.5 - Sicuro in alcuni interventi, meno in altri. Causa il rigore nella ripresa.

Lopez 5.5 - Spinge con regolarità, ma non sempre è preciso. Nel finale è protagonista: prima una bella girata, poi un'evitabile simulazione.

Pessina 5.5 Si limita a svolgere il compitino, senza strafare. In difficoltà dalla mezz'ora in poi.

Maggiore 5.5 - Tanto vigore in mezzo al campo, le dà e le prende. Poca spinta in avanti. (Dal 46' Augello 6 - Mette brio e intensità all'attacco).

Bolzoni 5.5 - Un paio di sortite e niente più nel primo tempo. (Dal 46' Mulattieri 6.5 - Talento classe 2000, trova subito il gol. Da seguire.)

De Francesco 6.5 - Si vede all'inizio del match con due-tre accelerazioni. Nella ripresa è bravo a segnare su punizione.

Marilungo 5.5 - Encomiabile per l'impegno, ma zero palloni pericolosi nel primo tempo. Più spunti incisivi nella ripresa, ma non basta.

Forte 5.5 - Primo tempo opaco, così come nella ripresa. (Dal 58' Granoche 6.5 - Dà l'assist a Mulattieri, più esperienza e chili in avanti. )