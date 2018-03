Le pagelle dello Stoke - Shaqiri ci prova, male Bauer

Risultato finale: Stoke City-Manchester City 0-2

Butland 6 - Può poco sulle reti avversarie. Per il resto è attento tra i pali.

Bauer 4.5 - Un disastro in difesa, fuori tempo, in difficoltà per tutti i 90'.

Zouma 5.5 - Troppo spazio concesso al City nelle occasioni chiave del match.

Martins Indi 5.5 - Poteva far meglio in alcune circostanze, ma la sua prova non è da buttare visto che sfiora anche il gol.

Stafylidis 5.5 - Anche lui in difficoltà, non sempre effettua la scelta giusta. Da rivedere.

Allen 6 - Parte bene, poi cala, inevitabilmente, nella seconda parte di gara.

Ndiaye 6 - Ci prova, ma non trova il gol. A centrocampo dà tutto, ma non è fortunato.

Cameron 5.5 - Fa girare poco il pallone, non c'è l'auspicato cambio di passo. (Dal 88' Sobhi s.v. - )

Shaqiri 6 - Un tiro, qualche accelerazioni, ma cala alla distanza.

Jesé 4.5 - Una prestazione difficilmente commentabile. Non ne prende una, giustamente sostituito dopo un'ora di gioco. (Dal 63' Crouch 5.5 - C'è l'impegno ma non basta.)

Choupo-Moting 5 - Qualche sgasata, ma non trova mai il guizzo giusto. Così è impossibile fare la differenza.