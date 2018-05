Le pagelle dello United - Sanchez si sbatte, Smalling confuso

Risultato finale: Manchester United-West Ham 0-0

De Gea 6 - Beneficia dell'inerzia serrata della gara. Osserva un paio di squilli degli Hammers nei primi quarantacinque, blinda lo specchio senza affanni di sorta dopo l'intervallo.

Lindelof 6 - Presidia il centro-destra con discreta attenzione. Masuaku non è una minaccia, alza il muro in collaborazione con Valencia, senza correre rischi. Qualche buon anticipo e rammendi utili alla causa.

Smalling 5,5 - Rischia il naufragio nella prima frazione: incaricato di sorvegliare Arnautovic, non trova contromisure alle velenose sterzate dell'austriaco. Verosimilmente catechizzato da Mourinho all'intervallo, si riassesta e recupera brillantezza nella ripresa.

Jones 6 - Le indecisioni non mancano, ma è condotto dall'esperienza anche nei frangenti spigolosi. Non si scompone, e nel finale è protagonista di un buon anticipo su Carroll, che era pronto a colpire.

Valencia 6,5 - Contenimento agevole, complice l'evanescenza dell'antagonista Masuaku. Ne approfitta per dar manforte in palleggio: scardina sovente il binario di destra, mettendo al centro alcuni spioventi che potrebbero avere miglior sorte. (Dal 90 Young s.v.).

Herrera 5,5 - Ordinato, in entrambe le fasi. Equilibratore quando è il West Ham a gestire: senso tattico notevole e qualche intercetto efficace. Meno pungente rispetto agli standard abituali in incursione: non crea scompiglio, nei metri finali.

McTominay 6,5 - Età anagrafica in netta antitesi con quella calcistica: arpiona un numero considerevole di palloni, dettando i ritmi con la personalità del veterano. Mourinho culla il suo gioiellino e si assicura un'arma in più per la prossima stagione.

Pogba 6 - Nervosismo finale a parte, è tra i più propositivi. Chiude più d'un triangolo con i compagni, prova a pungere con un paio di squilli che lambiscono il legno. Luci e ombre: un leitmotiv nella stagione del francese, che si rinnova anche questa sera.

Shaw 6 - Esordisce con il legno che gli strozza in gola l'urlo di gioia per il gol. Non mostra il fianco e copre con diligenza, l'apporto alla costruzione dei Red Devils è però forse eccessivamente timido.

Lingard 6 - Mirino decentrato che non l'assiste nelle circostanze cruciali. Nota di merito per la caparbietà: il traffico non lo scoraggia, e lui cerca insistentemente il fraseggio corto con il compagno di ventura. Rilevato nel finale da Rashford. (Dal 74' Rashford 6 - Poche chance per colpire).

Sanchez 6,5 - Centravanti atipico: fa la spola tra i reparti, calpesta tutte le mattonelle del fronte offensivo. Consueta classe palla al piede, anche se i suoi break sono disinnescati dal buon lavoro dei tre centrali avversari. (Dal 90' Bailly s.v.).