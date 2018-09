Le pagelle dello Young Boys - Si salva Mbabu, inoffensivi i due esterni

Risultato finale: Young Boys-Manchester United 0-3

Von Ballmoos 5,5 - Responsabilità pressoché nulle sui tre schiaffi del Manchester: imprendibile il primo siluro di Pogba, riesce soltanto a smorzare il destro del francese dagli undici metri. Sorpreso dalla deviazione di Camara sul definitivo tre a zero.

Mbabu 6 - Ottima spinta, chiusure sempre vincenti su Martial, un destro dal lato corto dell'area murato da De Gea. Questo il film di un primo tempo macchiato dal fallo di mano che provoca il controverso penalty comandato da Aytekin. Meno frizzante dopo l'intervallo, ma è tra gli ultimi ad arrendersi.

Camara 5 - Protagonista più in proiezione offensiva: colpisce anche un legno sugli sviluppi di un corner. Quante indecisioni, però, in copertura: in affanno quando gli avversari diretti cambiano passo, saltato secco da Pogba sul primo gol, devia fatalmente il piattone di Martial che vale il tris.

Von Bergen 5,5 - Guidato dall'esperienza in diverse circostanze, anche se non basta: nelle fasi di massima pressione inglese non trova le giuste contromisure e affonda insieme a tutto il reparto. Paga anche il mismatch atletico con gli avversari.

Benito 5 - Mai una discesa sul fondo. Costretto ad un atteggiamento prudente, si ritrova a fronteggiare Rashford, che non vive una serata di grazia: commette comunque qualche errore e combina poco nella zona di competenza.

Fassnacht 5 - Spazi intasati sul suo binario. Ha l'occasione di sbloccarla nel miglior momento dello Young Boys: s'apparecchia una grande chance con il bel lob su Dalot, ma un indugio di troppo consente a Smalling di rimontarlo. Cala alla distanza e al sessantacinquesimo lascia il posto a Ngamaleu. (Dal 65' Moumi Ngamaleu 6 - Impatto fisico discreto sulla gara).

Sow 5,5 - Non può sottrarsi al gioco sporco che diventa fisiologica conseguenza di gare di questo calibro. Palleggia orizzontalmente con Sanogo, senza offrire spunti interessanti. Alza bandiera bianca al cinquantanovesimo per un fastidio fisico. (Dal 60' Aebischer 6 - Un buon destro di controbalzo dal limite che si perde alto non di molto).

Sanogo 5 - Spaventa i Red Devils dopo dodici minuti con una zampata in mischia smorzata da Lukaku e intercettata da De Gea. Gli mancano i mezzi adeguati per vedersela alla pari contro il centrocampo opposto.

Sulejmani 5 - Qualche sporadica iniziativa che non sortisce gli effetti desiderati. È spesso ingabbiato quando cerca appoggi nei compagni: serata terribilmente complicata che lo limita considerevolmente.

Hoarau 5 - Gara racchiusa in una zuccata che finisce a lato di un paio di metri. Questo di fatto l'unico sussulto della sua prova. Si batte, è però inghiottito dalla buona rottura di Smalling e Lindelof. (Dal 75' Nsame s.v.).

Assalé 5,5 - Più in palla del partner d'attacco, rispetto al quale può contare su una maggiore freschezza atletica. Cerca la porta con un destro che sorvola il montante, dopo un buon movimento a convergere verso il centro.