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Le partite di oggi: il programma di domenica 3 giugno

03.06.2018 04:30 di Giacomo Iacobellis  Twitter:    articolo letto 1873 volte
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Serie B - PlayOff (ITA)

18:30 Cittadella-Bari

21:00 Venezia-Perugia

Serie C - Promozione - PlayOff (ITA)

18:00 Südtirol-Viterbese 

20:30 Catania-FeralpiSalò 

20:30 Sambenedettese-Cosenza 

20:30 Siena-Reggiana 

Amichevoli Nazionali

15:00 Kosovo-Costa d'Avorio  

16:00 Albania-Ucraina 

16:00 Brasile-Croazia

17:00 Andorra-Capo Verde  

17:30 Austria U21-Repubblica Ceca U21  

19:00 Costa Rica-Irlanda del Nord

20:00 Arabia Saudita-Perù

21:00 Spagna-Svizzera

Torneo Toulon

15:00 Giappone U21-Canada U21  

17:30 Portogallo U19-Turchia U20
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