Le partite di oggi: il programma di giovedì 23 agosto

Il Federico Fazio degli anni novanta si chiama Leonardo Balerdi e per la precisione è nato nel 1999, il che lo rende perfetto che per la nostra rubrica di giovani talenti: centrale dal grande fisico, sfiora il metro e novanta, il difensore italo-argentino si è guadagnato la stima...

Gasperini: "CR7 ha portato un effetto positivo per tutto il calcio italiano"

Micheletti: "Inter delusione e Spalletti non ha alibi"

DI Mauro: "Roma, Pastore è forte ma non lo avrei mai preso"

Juve, tre piste per il centrocampo del futuro. Sfida al Barça per Rabiot

Cosmi: "Non ho ricevuto richieste nonostante i miei risultati"

Niang-Leganes, fumata grigia. Il Toro dice no al prestito con diritto

Torino, sirene tedesche per Ljajic: offerta dello Schalke 04

Atalanta, Freuler: "Campo disastroso, preoccupa per il nostro gioco"

SPAL, Missiroli: "Ho spinto per il trasferimento a titolo definitivo"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 22 agosto

18:00 Zenit Petersburg (Rus)-Molde (Nor)

