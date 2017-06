Le partite di oggi: il programma di giovedì 29 maggio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Europa League - Qualificazione

14:00 Shirak (Arm) - Gorica (Slo)

16:00 I. Pavlodar (Kaz) - Dunav Ruse (Bul)

16:45 K. Almaty (Kaz) - Atlantas (Ltu)

17:00 Partizani (Alb) - Botev Plovdiv (Bul)

17:00 Pyunik (Arm) - Slovan Bratislava (Svk)

17:00 Ventspils (Lat) - Valur (Ice)

17:20 Trencin (Svk) - Torpedo Kutaisi (Geo)

17:30 Din. Minsk (Blr) - Runavik (Fai)

17:30 Levadia (Est) - Cork City (Irl)

18:00 Chikhura (Geo) - Altach (Aut)

18:00 Dinamo Batumi (Geo) - Jagiellonia (Pol)

18:00 Shkendija (Mac) - Dacia Chisinau (Mda)

18:00 Soligorsk (Blr) - Suduva (Ltu)

18:00 VPS (Fin) - O. Ljubljana (Slo)

18:30 Kalju (Est) - B36 Torshavn (Fai)

18:30 Lyngby (Den) - Bangor City (Wal)

18:45 B. Jerusalem (Isr) - Vasas (Hun)

18:45 Ferencvaros (Hun) - Jelgava (Lat)

19:00 AEK Larnaca (Cyp) - Lincoln (Gib)

19:00 Haugesund (Nor) - Coleraine (Nir)

19:00 Levski (Bul) - Sutjeska (Mne)

19:00 Odd (Nor) - Ballymena (Nir)

19:00 UE Santa Coloma (And) - Osijek (Cro)

19:00 Zaria Balti (Mda) - Sarajevo (Bih)

19:00 Zira (Aze) - Differdange (Lux)

19:30 Fola (Lux) - Milsami (Mda)

20:00 Bala Town (Wal) - Vaduz (Lie)

20:00 Connah's Q. (Wal) - HJK (Fin)

20:00 Klaksvik (Fai) - AIK Stockholm (Swe)

20:00 M. Tel Aviv (Isr) - Tirana (Alb)

20:00 Midtjylland (Den) - Derry City (Nir)

20:00 Norrkoping (Swe) - Prishtina (Kos)

20:00 Skenderbeu (Alb) - Sant Julia (And)

20:00 Vojvodina (Srb) - Ruzomberok (Svk)

20:30 Domzale (Slo) - Flora (Est)

20:30 Mladost (Srb) - Inter Baku (Aze)

20:30 Mladost Podgorica (Mne) - Gandzasar (Arm)

20:30 Siroki Brijeg (Bih) - Ordabasy (Kaz)

20:30 Stella Rossa (Srb) - Floriana (Mlt)

20:30 Tre Penne (San) - Rabotnicki (Mac)

20:45 Crusaders (Nir) - FK Liepaja (Lat)

20:45 Lech (Pol) - Pelister (Mac)

20:45 Rangers (Sco) - Niedercorn (Lux)

20:45 St Josephs (Gib) - AEL Limassol (Cyp)

20:45 St. Johnstone (Sco) - Trakai (Ltu)

20:45 Valletta (Mlt) - Folgore (San)

20:45 Videoton (Hun) - Balzan (Mlt)

20:45 Zeljeznicar (Bih) - Zeta (Mne)

21:15 KR Reykjavik (Ice) - SJK (Fin)

21:15 Stjarnan (Ice) - Shamrock Rovers (Irl)

FIFA Confederations Cup - Semifinale

20:00 Germania - Messico

Amichevoli Club

17:00 Aarhus (Den) - Brabrand (Den)

18:00 Apollon (Cyp) - Mlada Boleslav (Cze)

18:00 Bayern II (Ger) - Din. Mosca (Rus)

18:00 FC Copenhagen (Den) - Partizan (Srb)

18:00 Piast (Pol) - H. Beer Sheva (Isr)

19:30 Kampenhout (Bel) - KV Mechelen (Bel)