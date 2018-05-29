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Le partite di oggi: il programma di martedì 29 maggio

29.05.2018 04:30 di Giacomo Iacobellis  Twitter:    articolo letto 2053 volte
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amichevoli Nazionali

14:00 Slovenia U21-Grecia U21  

17:00 Ucraina U21-Israele U21  

18:00 Azerbaigian-Kyrgyzstan 

18:00 Estonia U21-Lituania U21  

19:00 Armenia-Malta 

20:00 Albania-Kosovo 

21:00 Francia U21-Italia U21  

Torneo Toulon

17:00 Cina U21-Qatar U19  

19:30 Messico U21-Inghilterra U21
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