Le partite di oggi: il programma di mercoledì 23 maggio

Con la stagione in archivio è tempo di giudizi per una serie di squadre che hanno rincorso obiettivi dal primo giorno di ritiro e che si ritrovano, a mesi di distanza, alle prese con i frutti o con i rimpianti degli sforzi profusi. Il voto più alto va a chi ha vinto, e quindi un 9...

Bari, contusione al ginocchio per Cissé

Gazzetta di Parma: "Empoli e Parma in A: miglior attacco e miglior difesa"

Spezia, avviati i contatti con l'Inter per Di Gregorio

Salernitana, in arrivo Volpicelli. Cupparo: "Si merita la B"

Entella, Aramu: "Volpe un martello. Daremo tutto per salvarci"

Palermo, sfida al Foggia per Sini della Viterbese

Balata non esclude il rinvio dei play off: "Aperti a ogni soluzione"

Venezia, Firenze: "Spero di essere l'arma in più di Inzaghi"

Caracciolo attende il Brescia. Ma le alternative non mancano

