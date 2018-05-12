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Le partite di oggi: il programma di sabato 12 maggio

12.05.2018 04:30 di Giacomo Iacobellis  Twitter:    articolo letto 713 volte
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ligue 1 (FRA)

21:00 Amiens-Metz

21:00 Angers-Nantes

21:00 Bordeaux-Tolosa

21:00 Lilla-Dijon

21:00 Monaco-St. Etienne

21:00 Montpellier-Troyes

21:00 Nizza-Caen

21:00 Paris SG-Rennes

21:00 Strasburgo-Lione

Bundesliga (GER)

15:30 Amburgo-Monchengladbach

15:30 Bayern-Stoccarda

15:30 Friburgo-Augusta

15:30 Hertha-RB Lipsia

15:30 Hoffenheim-Dortmund

15:30 Leverkusen-Hannover

15:30 Magonza-Brema

15:30 Schalke-Francoforte

15:30 Wolfsburg-Colonia

Serie A (ITA)

18:00 Benevento-Genoa

20:45 Inter-Sassuolo

Serie B (ITA)

15:00 Brescia-Empoli

15:00 Carpi-Cittadella

15:00 Cremonese-Venezia

15:00 Entella-Frosinone

15:00 Foggia-Salernitana

15:00 Palermo-Cesena

15:00 Parma-Bari

15:00 Perugia-Novara

15:00 Pescara-Ascoli

15:00 Pro Vercelli-Ternana

Eredivisie (OLA)

18:30 VitesseDen Haag

20:45 Utrecht-Heerenveen

Primeira Liga (POR)

17:00 Guimaraes-FC Porto

21:00 Boavista-Belenenses

LaLiga (SPA)

16:15 Real Sociedad-Leganes

18:30 Alaves-Ath. Bilbao

18:30 Betis-Siviglia

18:30 Eibar-Las Palmas

18:30 Getafe-Atl. Madrid

18:30 Girona-Valencia

18:30 La Coruna-Villarreal

20:45 Real Madrid-Celta Vigo
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