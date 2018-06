Le partite di oggi: il programma di sabato 2 giugno

“Questo campionato è ripartito con un nuovo progetto tecnico, quindi ci serviva del tempo per mettere a punto le nostre idee. E ora è emerso tutto il nostro potenziale”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Cosenza, Stefano Trinchera. Eravate partiti sottotono. Poi...

Spagna, Azpilicueta: "Sogno di vincere in Russia. Morata voleva esserci"

Modena, si lavora al ritorno di diversi grandi ex: da Perna a Bruno

Giappone, i 23 per il Mondiale: ci sono gli ex italiani Nagatomo e Honda

Colombia, scatta l'allarme per Aguilar e Cristian Zapata: pronto il piano B

Australia-Rep. Ceca 4-0: 75' per Schick, Jankto in campo nella ripresa

Messico, Moreno: "Non sono loco, puntiamo a vincere il Mondiale"

Corea ko con la Bosnia: 3-1 per Dzeko e soci, tripletta di Visca

Inghilterra, Southgate: "Sterling? Non promuove le armi, un tattoo è arte"

Russia 2018 già iniziato in orbita: due cosmonauti giocano nello spazio

Brasile, Neymar prosegue il recupero: Tite non lo rischia in amichevole

Germania, Low: "Neuer domani titolare. Boateng, Muller e Hummels out"

Argentina, il fisioterapista italiano: "Io come Carmando con Maradona"

Serbia, i 23 per il Mondiale: 4 italiani, c'è il viola Milenkovic

Portogallo, Santos: "Non temiamo nessuno, siamo i campioni d'Europa"

Russia 2018, l'egiziano El Hadary può battere tre record in un colpo solo

Amichevoli internazionali, Tunisia-Turchia 2-2. 77' per Cengiz Under

Mondiali 2026, la candidatura del Marocco resta in corsa

