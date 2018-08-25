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Le partite di oggi: il programma di sabato 25 agosto

25.08.2018 04:30 di Giacomo Iacobellis  Twitter:    articolo letto 591 volte
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ligue 1 (FRA)

17:00 Paris SG-Angers 

20:00 Amiens-Reims 

20:00 Montpellier-St. Etienne 

20:00 Nantes-Caen 

20:00 Nizza-Dijon 

20:00 Tolosa-Nimes 

Bundesliga (GER)

15:30 Brema-Hannover 

15:30 Dusseldorf-Augusta 

15:30 Friburgo-Francoforte 

15:30 Hertha-Norimberga 

15:30 Wolfsburg-Schalke 

18:30 Monchengladbach-Leverkusen 

Premier League (ING)

13:30 Wolves-Manchester City 

16:00 Arsenal-West Ham 

16:00 Bournemouth-Everton 

16:00 Huddersfield-Cardiff 

16:00 Southampton-Leicester 

18:30 Liverpool-Brighton 

Serie A (ITA)

18:00 Juventus-Lazio 

20:30 Napoli-Milan 

Serie B (ITA)

18:00 Cremonese-Pescara 

18:00 Salernitana-Palermo 

18:00 Venezia-Spezia 

Coppa Italia Serie C (ITA)

17:00 Virtus Verona-Pro Piacenza  

Eredivisie (OLA)

18:30 Ajax-FC Emmen 

18:30 Graafschap-Groningen 

20:45 Breda-Excelsior 

20:45 Zwolle-PSV 

Primeira Liga (POR)

17:30 Portimonense-Santa Clara 

20:00 BenficaSporting 

22:00 FC Porto-Guimaraes 

LaLiga (SPA)

18:15 Alaves-Betis 

20:15 Atl. Madrid-Vallecano 

22:15 Valladolid-Barcellona
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