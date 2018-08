Le partite di oggi: il programma di sabato 25 agosto

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 agosto

Udinese, presentato Teodorczyk: "Velazquez si aspetta tanti gol da me"

Le ultime sul Torino: Soriano dal 1', panchina per Zaza

Bundesliga al via: la griglia di partenza

Le ultime sull'Udinese: Scuffet verso la conferma. Chance per Pussetto?

Le ultime sulla Sampdoria: panchina per Tonelli, Ramirez titolare

Le ultime sull'Atalanta: probabile turnover per Gasperini in vista dell'EL

Cassano: "Faccio ancora la differenza in A, voglio giocare"

Napoli, De Laurentiis ingaggia consulente per un San Paolo più educato

Roma, Cristante: "Non vedo l'ora di gustarmi l'Olimpico. Occhio a Gomez"

Lucchesi: "Non credevo a CR7. Ancelotti valore aggiunto"

Parma, Biabiany: "Tornare qui è emozionante, non vedevo l'ora"

Parma, Faggiano: "Biabiany ha fatto tutto per tornare. Gervinho ha voglia"

Udinese, Heurtaux: "La mia storia non è finita come doveva finire"

Frosinone, Longo: "Bisogna crescere in fretta, la A non permette errori"

