Le partite di oggi: il programma di sabato 9 giugno

Un talento al giorno , Daniel Arzani: il più giovane in Russia

Ponciroli: "Rafinha sostituibile. L'Inter non si deve svenare"

Milan, non solo Cutrone: in programma anche il rinnovo di Zapata

Parma, per il centrocampo c'è anche un ritorno di fiamma per Bjarnason

Sampdoria, da un Ferrari a un altro: trattativa col Bologna per Alex

Parma, per la difesa piace il 2000 Bettella

Juventus, offerta da 12 milioni dell'Eintracht Francoforte per Cerri

L'Argentinos Juniors avvisa le italiane: "Pochi 5,5 milioni per Gonzalez"

Sassuolo, pressing per Varnier. Ci sono anche Atalanta e Fiorentina

Parma, sfida a Inter e Sassuolo per Gonzalez dell'Argentinos

Udinese, per l'attacco piace Brignola. Ma occhio al Sassuolo

Napoli, Lainer dopo Verdi: contatti continui per l'esterno del Salisburgo

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 giugno

Palmeri: "Il Real ha contattato Conte per la panchina"

