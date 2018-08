Le partite di oggi: il programma di venerdì 24 agosto

“C’è grande attesa e grande curiosità. Con la fine del calciomercato abbiamo apportato un cambiamento totale alla squadra. Quanto fatto in estate comporterà maggiori difficoltà iniziali, perché stravolgere completamente un gruppo non è una cosa usuale”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore...

Brasile, 17° turno. Cade il Flamengo, sorpasso del Sao Paulo in vetta

Brasile, l'ex ct Menezes: "Gabriel Jesus flop in Russia? Colpa di Neymar"

Niente Bari per Andrada. Ha firmato con l'Union Santa Fe

Newell's Old Boys, l'ex palermitano Formica torna a casa

Argentina, Icardi tornerà in nazionale. Con lui Dybala, Higuain in dubbio

Pino Calabria: “Denis vuole tornare in Italia”

Argentina, Di Maria e Otamendi hanno chiesto di non essere convocati

Brasile, Tite: "Dopo l'uscita dal Mondiale non ho dormito per 15 giorni"

Brasile, convocato il naturalizzato Pereira: non accadeva da 100 anni

Uruguay, i convocati per le amichevoli con Messico e Colombia

Paraguay, il brasiliano Menezes rifiuta la proposta per il ruolo di ct

Penarol, per Gargano incidente domestico mentre recupera da una lesione

Tanque Denis vola in Perù: ha firmato con l'Universitario

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy