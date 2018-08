Le probabili formazioni di Copenaghen-Atalanta - Orobici all'attacco

Fischio d'inizio alle 18.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Atalanta vuole l'accesso alla fase a gironi di Europa League, ma il Copenaghen non molla e tenterà fino alla fine di far lo scherzetto alla squadra di Gasperini. All'andata, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, è finita 0-0. Un risultato che sorride agli orobici a cui basterà anche il pareggio per 1-1 per conquistare la fase successiva della seconda competizione continentale. In campionato l'Atalanta è partita con il piede giusto: il successo contro il Frosinone per 4-0, seguito dal pareggio pirotecnico con la Roma: 3-3 con otto titolari in panchina. In Europa, però, è tutt'altra un'altra storia e servirà la massima attenzione per conquistare, per il secondo anno consecutivo, il pass per le coppe europee. In caso di qualificazione l'Atalanta sarebbe la settima squadra italiana in Europa. Calcio d'inizio alle ore 18.30.

COME ARRIVA IL COPENAGHEN - I danesi hanno superato i tre turni di qualificazione eliminando Kups, Stjarnan e Cska Sofa. Adesso serve l'impresa per battere la più quotata formazione italiana. Solbakken non dovrebbe cambiare molto rispetto all'andata con il collaudato 4-4-2 con Sotiriou e N'Doye coppia d'attacco.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Per gli italiani successi contro Sarajevo e Hapoel Haifa, serve un risultato positivo in Danimarca per staccare il pass per la qualificazione. Gasperini si affiderà al tridente formato da Pasalic, Barrow e Gomez con Zapata pronto a subentrare. Così l'allenatore prima della gara: "Per andare fuori, dobbiamo perdere. Bisogna che il Copenaghen vinca, con un pareggio male che vada si va ai rigori. Dovremo vincere, o almeno segnare dei gol, quelli che ci sono mancati all'andata. Quella di domani sarà una sfida decisiva, senza possibilità di appello. Ci giochiamo la qualificazione in 90 minuti".

LE PROBABILI FORMAZIONI

COPENAGHEN (4-4-2): Joronen, Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Skov, Zeca, Thomsen; Fischer, Sotiriou, N’Doye. Allenatore: Solbakken

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Pasalic, Barrow; Gomez. Allenatore: Gasperini

ARBITRO: Sidiropoulos (Grecia)