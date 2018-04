Le probabili formazioni di Crotone-Bologna - Calabresi all'attacco

Fischio d'inizio domenica alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Federico De Luca

Obiettivo tre punti per il Crotone di Zenga contro il Bologna di Donadoni. Allo Scida, i calabresi non possono fallire l'appuntamento con la vittoria per non vedersi allontanare la Spal, impegnata in casa contro l'Atalanta. Periodo duro per il Crotone: una sola vittoria nelle ultime cinque gare, ben tre sconfitte di fila (otto reti subite e solo una all'attivo). Il Bologna, invece, non vince dal 24 febbraio: 2-0 in casa contro il Genoa, poi due sconfitte e due pareggi. Un periodo non facile per entrambe le compagini. All'andata, al Dall'Ara, si imposero i calabresi per 3-2 con Budimir grande protagonista: doppietta per il croato, in questa occasione assente per infortunio. Allo Scida, la scorsa annata sportiva, successo del Bologna per 1-0 con la rete di Dzemaili. I pitagorici dopo il successo per 3-0 nel primo scontro diretto in campionato, cadetteria 2005-2006, non hanno più marcato gol agli avversari. Nessun pareggio nelle tre partite in Serie A: due successi emiliani e vittoria calabrese nella gara di andata. Calcio d'inizio domenica alle ore 15.00. L'arbitro sarà Calvarese della sezione di Teramo.

COME ARRIVA IL CROTONE - Il Crotone ha perso in cinque delle ultime sei partite di campionato, parziale nel quale ha subito ben 15 gol. La squadra di Zenga, così come segnala Opta, subisce gol da sei partite interne di fila in campionato: in Serie A solo una volta, nella scorsa stagione, ha registrato una striscia peggiore (otto, tra novembre e febbraio). Davide Nicola e Walter Zenga hanno guidato il Crotone in 15 partite ciascuno di questo campionato: stessa media punti e stessa percentuale di vittorie (20%). Out Benali e Budimir, out anche Markovic, Nalini e Simic, diffidati Capuano, Ceccherini e Ricci. Sarà 4-3-3 per i pitagorici con Cordaz in porta, Faraoni, Ceccherini, Capuano e Martella in difesa. Crociata, Barberis e Mandragora in mezzo, Ricci, Trotta e Stoian tridente offensivo.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - I ragazzi di Donadoni non vincono in A da quattro partite: non arrivano a cinque di fila senza successi nella massima serie da marzo 2017. Inoltre il Bologna ha subito gol in tutte le ultime 10 trasferte di campionato: l’ultima volta che ha concesso gol per una serie più lunga di partite risale a febbraio 2013. Out Gonzalez, diffidato Helander. Sarà 4-3-3 per i felsinei con Mirante in porta, Torosidis e Masina terzini, De Maio e Helander in mezzo. Poli, Pulgar e Donsah in mezzo. Verdi, Palacio e Di Francesco tridente d'attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Crociata, Barberis, Mandragora; Ricci, Trotta, Stoian. A disposizione: Viscovo, Festa, Sampirisi, Ajeti, Pavlovic, Zanellato, Rohden, Simy, Izco, Tumminello. Allenatore: Zenga

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Torosidis, Helander, De Maio, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Palacio, Di Francesco. A disposizione: Da Costa, Krafth, Romagnoli, Mbaye, Dzemaili, Nagy, Crisetig, Orsolini, Destro, Krejci, Avenatti, Falletti. Allenatore: Donadoni

ARBITRO: Calvarese della sezione di Teramo.