Le probabili formazioni di Fiorentina-Empoli - Emergenza a centrocampo per i viola

Derby toscano fra Fiorentina ed Empoli domenica alle 15.00 all'Artemio Franchi. I due club stanno vivendo un momento completamente opposto. Da una parte c'è una Fiorentina, reduce dal pareggio spettacolare sul campo del Sassuolo ma che non vince dallo scorso 30 settembre. Dall'altra parte c'è un Empoli che sotto la nuova gestione targata Beppe Iachini ha conquistato tre vittorie ed un pareggio nelle ultime quattro gare.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Emergenza a centrocampo per la Fiorentina, dove mancheranno sia Veretout che Edimilson Fernandes, entrambi squalificati. Assente, sempre per squalifica, Nikola Milenkovic. In difesa quindi confermato Laurini sulla destra mentre sul versante opposto ci sarà Biraghi. Al centro la coppia Pezzella-Vitor Hugo. A centrocampo potrebbe esserci il debutto per il danese Norgaard dal primo minuto (favorito su Dabo, ancora non al meglio). Gerson torna in mediana, Benassi completa il reparto. Davanti, insieme a Chiesa e Simeone, favorito Mirallas per una maglia da titolare.

COME ARRIVA L'EMPOLI - La squadra azzurra vive un ottimo momento di forma da quando Iachini ha preso il posto di Andreazzoli: tre vittorie ed un pareggio, con il nuovo tecnico ancora imbattuto sulla panchina dei toscani. Qualche problema sulla corsia sinistra, con l'ex Pasqual ancora non al meglio. Favorito quindi Antonelli. Sul versante opposto Di Lorenzo, in mezzo al campo Acquah, Bennacer e Krunic, con quest'ultimo che ha superato i problemi al ginocchio. Difesa a tre con Veseli, Maietta e Silvestre, in attacco la coppia La Gumina-Caputo.

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Norgaard, Benassi; Chiesa, Simeone, Mirallas. All.Pioli

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Maietta, Silvestre; Di Lorenzo, Acquah , Bennacer, Krunic, Antonelli; La Gumina, Caputo. All.Iachini