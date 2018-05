Le probabili formazioni di Genoa-Fiorentina - Dubbi in fascia per Balla

Fischio d'inizio alle ore 15. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb

La Fiorentina si gioca le sue ultime possibilità di continuare a correre per l'Europa League a Marassi. Di fronte un Genoa già matematicamente salvo, ma che avrà senz'altro voglia di rialzare la china dopo la battuta d'arresto per 3-1 nella scorsa trasferta di Bergamo. I ragazzi di Pioli invece arrivano nella tana del Grifo allenato da Ballardini, che in settimana ha rinnovato il suo contratto, dopo la grande e rumorosa vittoria contro il Napoli, un 3-0 che ha tolto di fatto ogni residua speranza alla squadra di Sarri.

COME ARRIVA IL GENOA - Ballardini ha diverse opzioni in mente, tra cui anche quella di cambiare modulo. Ma dovrebbe essere 3-5-2: davanti a Perin riecco Spolli a fare reparto con Biraschi e Zukanovic. Lazovic, data l'emergenza, dovrebbe essere dirottato sull'altro fronte con Rosi a quel punto titolare a destra. A centrocampo Bertolacci dovrebbe essere affiancato da Bessa e Hiljemark, mentre davanti scalpita il grande ex della contesa Pepito Rossi, che sta bene e ha voglia di giocare: potrebbe anche togliere una maglia a uno tra Medeiros o Lapadula.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Per Pioli di fatto nessun dubbio, se non quelli per sopperire alle assenze forzate. Come quella di Laurini a destra in difesa, causa squalifica, e quella di Vitor Hugo al centro. Davanti a Sportiello ecco allora che avrà una chance Gaspar al posto del francese, mentre si rivedrà Milenkovic con Pezzella al centro; a sinistra Biraghi. A centrocampo viaggiano verso la conferma i tre titolari: l'ormai stabilizzato Badelj e le due mezzali Veretout e Benassi. Davanti dovrebbero esserci ancora quei tre: Saponara dietro a Simeone e Chiesa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Rosi, Hiljemark, Bertolacci, Bessa, Lazovic; Lapadula, Medeiros. A disposizione: Lamanna, Zima, Rossettini, El Yamiq, Veloso, Omeonga, Cofie, Taarabt, Pandev, Galabinov, Rossi. Allenatore: Davide Ballardini.

Fiorentina (4-3-1-2): Sportiello; Gaspar, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone. A disposizione: Cerofolini, Dragowski, Hristov, Olivera, Cristoforo, Dabo, Eysseric, Dias, Falcinelli, Thereau. Allenatore: Stefano Pioli.