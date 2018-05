Le probabili formazioni di Novara-Pescara - Dubbio in attacco per Di Carlo

Fischio d'inizio oggi alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Novara e Pescara rischiano ancora di dover giocare le ultime giornate di questo campionato con una zona retrocessione pericolosamente vicina. Ecco perché i tre punti in palio oggi pomeriggio sono importantissimi per scongiurare i pericoli della zona rossa. Da un lato il Novara, davvero a ridosso dei playout, con un solo punto di vantaggio su Entella ed Avellino, ma anche sull’Ascoli terzultimo. La vittoria, per i ragazzi di Di Carlo, vorrebbe dire boccata d’aria fresca, in vista del rush finale. Di contro, il Pescara ha ben quattro punti in più, ma ovviamente non può dirsi matematicamente salvo. Col Cesena, nell’ultima uscita, il pareggio è servito a ben poco, ed ecco che anche la sfida di Novara assume un valore importante.

COME ARRIVA IL NOVARA - “Domani comincia un altro campionato, in cui c'è bisogno di tutti: a oggi saremmo salvi ma abbiamo ancora punti da conquistare. Noi attraverso la prestazione, l'ambiente e i tifosi intorno e sugli spalti dobbiamo viaggiare verso un unico obiettivo, non guardiamo al passato ma concentriamoci sul futuro”, queste le parole di Di Carlo in conferenza stampa. Padroni di casa che dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, Maniero e Puscas coppia d’attacco, anche se Sansone scalpita per un posto da titolare. Pochi dubbi, dunque, per il tecnico.

COME ARRIVA IL PESCARA - “Dovremo essere aggressivi fin da subito per cercare di ottenere il massimo, senza fare calcoli. Al Piola ci attende una prova importane in cui non ci accontenteremo di un pari. Voglio una squadra che punti alla vittoria”, ha parlato cosi Bepi Pillon alla vigilia. L’allenatore degli abruzzesi dovrebbe confermare il 4-3-3 che vedrà Pettinari più avanzato nel tridente d’attacco, alle sue spalle agiranno Capone e Mancuso. In mezzo al campo nessun dubbio, con il trio composto da Machin, Brugman e Valzania.

Le probabili formazioni

Novara (4-4-2): Montipò; Dickman, Del Fabro, Troest, Calderoni; Moscati, Ronaldo, Casarini, Di Mariano; Maniero, Puscas. A disposizione:Benedettini, Farelli, Beye, Bove, Golubovic, Mantovani, Seck, Maracchi, Nardi, Orlandi, Sciaudone, Chajia, Lukanovic, Sansone. Allenatore: Mimmo Di Carlo.

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Fiamozzi, Gravillon, Perrotta, Crescenzi; Machin, Brugman, Valzania; Mancuso, Pettinari, Capone. A disposizione: Savelloni, Baiocco, Coda, Elizalde, Fornasier, Carraro, Coulibaly, Baez, Bunino, Cappelluzzo, Yamga