Le probabili formazioni di Padova-Cremonese - Mandorlini pensa a Castagnetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella 4ª giornata della Serie BKT 2018/2019 il Calcio Padova del tecnico Pierpaolo Bisoli affronta l'US Cremonese 1903 del tecnico Andrea Mandorlini.

COME ARRIVA IL CALCIO PADOVA - I Biancoscudati, che occupano attualmente il 13° posto in classifica della Serie BKT 2018/2019 con 4 punti (PG: 3 - V: 1 - P: 1 - S: 1 - GF: 2 - GS: 4 - DR: -2), sono reduci dalla sconfitta fuori casa contro la Salernitana (US Salernitana 1919 vs Calcio Padova 3-0, 16 settembre 2018).

Bisoli, il quale non può disporre del difensore, classe '86, Nicola Madonna, dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2 con Davide Merelli tra i pali. Linea difensiva a quattro, da destra a sinistra, formata da Simone Salviato, Luca Ravanelli, Daniele Capelli e Trevor Trevisan. In mediana, sempre da destra a sinistra, composta da Luca Belingheri, Daniel Cappelletti e Luca Clemenza. Sulla trequarti, alle spalle della coppia d'attacco formata da Federico Bonazzoli e Marco Guidone, agirà Mattia Minesso.

COME ARRIVA L'US CREMONESE 1903 - I grigiorossi sono attualmente al 9° posto in classifica della Serie BKT 2018/2019 con 5 punti (PG: 3 - V: 1 - P: 2 - S: 0 - GF: 5 - GS: 3 - DR: +2) e, nel turno precedente, hanno vinto contro lo Spezia in casa (US Cremonese 1903 vs Spezia Calcio 2-0, 15 settembre 2018).

Mandorlini, che non può disporre del centrocampista, classe '86, Leandro Greco (squalificato, dell'attaccante, classe '88, Adriano Montalto (infortunato e, infine, dell'attaccante, classe '88, Antonio Piccolo (infortunato), dovrebbe schierarsi con il 4-3-3 con il serbo Boris Radunović in porta. Difesa, da destra a sinistra, formata dal rumeno Vasile Mogos, Emanuele Terranova, il brasiliano Claiton Machado dos Santos e l'italo-francese Francesco Migliore. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, composto da Mariano Arini, Michele Castagnetti e Daniele Croce. In attacco, il tridente formato da Gaetano Castrovilli, Andrea Brighenti e Giampietro Perrulli.

PROBABILI FORMAZIONI

Serie BKT 2018/2019 - 4ª Giornata

Domenica 23 Settembre 2018 - ore 21:00

Stadio Euganeo di Padova (PD)

Calcio Padova vs US Cremonese 1903

CALCIO PADOVA (4-3-1-2) : Merelli; Salviato, Ravanelli, Capelli, Trevisan; Belingheri, Cappelletti, Clemenza; Minesso; Bonazzoli, Guidone.

A disp.: Perisan (GK), Ceccaroni, Contessa, Zambataro, Pinzi, Pulzetti, Della Rocca, Mandorlini, Capello, Marcandella, Cisco, Sarno.

All.: Bisoli.

US CREMONESE 1903 (4-3-3) : Radunović; Mogos, Terranova, Claiton, Migliore; Arini, Castagnetti, Croce; Castrovilli, Brighenti, Perrulli.

A disp.: Ravaglia (GK), Krešić, Paulinho, Marconi, Strefezza, Del Fabro, Emmers, Carretta, Renzetti, Boultam.

All.: Mandorlini.

Arbitro: Sig. Eugenio Abbattista di Molfetta.

Assistente 1: Sig. Marco Scatragli di Arezzo.

Assistente 2: Sig. Affatato Salvatore di Vco.

Quarto Ufficiale: Sig. Simone Sozza di Seregno.