Le probabili formazioni di Spal-Chievo - Antenucci vs Inglese

Fischio d'inizio mercoledì ore 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Già un match delicato al Mazza di Ferrara: la sfida tra Spal e Chievo può essere già il primo crocevia per la zona salvezza, che rimarrà, comunque, incerta fino all'ultima giornata. Gli estensi hanno una striscia di cinque pareggi consecutivi ancora aperta, i clivensi, invece, hanno una sola vittoria nelle ultime cinque gare (il 2-1 contro la Sampdoria nel sabato prima di Pasqua). Sarà un match chiave in una lotta salvezza che vede dall'Udinese al Verona, beh 7 squadre impegnate per non retrocedere in Serie B. Calcio d'inizio mercoledì sera alle ore 20.45. L'arbitro è Massa della sezione di Imperia.

COME ARRIVA LA SPAL - Tanti acciaccati in casa Spal. Da Costa a Kurtic passando per Schiattarella, Grassi, Mattiello e Dramé, oltre al lungodegente Borriello. Sarà 3-5-2 per Semplici con Meret in porta, Cionek, Vicari e Felipe in difesa. Lazzari, Everton Luiz, Viviani, Vitale e Schiavon. Floccari e Antenucci in attacco. Diffidati: Salamon, Costa e Lazzari.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Maran perde Bani per squalifica, al suo posto in difesa ci sarà Gamberini, favorito su Dainelli. Probabile turnover tra centrocampo e trequarti: dovrebbero tornare dal 1' Hetemaj e Birsa. Avvicendamento tra Stepinski e Meggiorini in attacco con inglese. Diffidati: Depaoli e Radovanovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Everton Luiz, Viviani, Vitale, Schiavon; Paloschi, Antenucci. A disposizione: Gomis, Marchegiani, Vaisanen, Konate, Vitale, Simic, Bonazzoli, Floccari. Allenatore: Semplici.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Gamberini, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Inglese. A disposizione: Seculin, Confente, Cesar, Depaoli, Gobbi, Dainelli, Giaccherini, Bastien, Gaudino, Pellissier, Leris, Stepinski, Pucciarelli. Allenatore: Maran.

ARBITRO: Massa della sezione di Imperia