Le probabili formazioni di Ternana-Cittadella - Last call per gli umbri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Situazione già disperata per la Ternana di De Canio. Al Liberati gli umbri ricevono il Cittadella di Foscarini. Fattore esterno agli antipodi per le due squadre: gli umbri lamentano il peggiore bottino in trasferta (6 punti senza vittorie) mentre i veneti sono la regina d’assalto con 30 punti e 9 successi. Un match difficile per i rossoverdi, chiamati ai tre punti per non allontanarsi definitivamente dalla zona salvezza. Nei sei precedenti in Umbria, 5 vittorie della Ternana, 1 pareggio e nessuna vittoria del Cittadella. L'anno scorso vittoria di misura della Ternana per 1-0. Calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro è Baroni della sezione di Firenze.

COME ARRIVA LA TERNANA - Favalli ok, Ferretti in forse. De Canio deve sostituire Defendi, squalificato. Statella trequartista. Piovaccari con Montalto. Dunque 3-4-1-2 con Sala in porta, Valjent, Gasparetto e Signorini in difesa. Vitiello, Paolucci, Tremolada e Favalli esterni, Statella, Piovaccari e Montalto in attacco.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Bartolomei e Salvi in ripresa, a Terni dovrebbero esserci. Schenetti e Chiaretti si giocano un posto sulla trequarti. Sarà 4-3-1-2 con Alfonso in porta, Salvi, Varnier, Scaglia, Benedetti in difesa. Bartolomei, Iori e Pasa in mezzo. Schenetti alle spalle di Kouame e Vido.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TERNANA (3-4-1-2): Sala; Valjent, Gasparetto, Signorini; Vitiello, Paolucci, Tremolada, Favalli; Statella; Piovaccari, Montalto. A disposizione: Plizzari, Bleve, Ferretti, Rigione, Zanon, Angiulli, Varone, Signori, Bordin, Finotto, Repossi, Carretta. Allenatore: De Canio

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Varnier, Scaglia, Benedetti; Bartolomei, Iori, Pasa; Schenetti; Kouame, Vido. A disposizione: Paleari, Adorni, Pelagatti, Pezzi, Lora, Maniero, Settembrini, Chiaretti, Iunco, Arrighini, Strizzolo, Fasolo. Allenatore: Venturato.

ARBITRO: Baroni della sezione di Firenze