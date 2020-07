Lecce-Fiorentina, i convocati di Liverani: rientra Lapadula, c'è anche Falco, out Calderoni

Il tecnico Fabio Liverani ha convocato 25 giocatori per la gara Lecce-Fiorentina, 14^ giornata del girone di ritorno del Campionato Serie A TIM, in programma domani alle ore 21:45. Rinetra Lapadula, ok anche Falco. Out invece Calderoni.

Portieri: Gabriel, Vigorito, Sava.

Difensori: Radicchio, Vera, Lucioni, Paz, Donati, Monterisi, Rispoli, Colella, Dell'Orco.

Centrocampisti: Petriccione, Shakhov, Saponara, Maselli, Majer, Barak, Tachtsidis.

Attaccanti: Mancosu, Lapadula, Falco, Farias, Babacar, Rimoli.