© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Out Cetin, c'è Spinazzola. Questi i convocati della Roma per la gara in programma domani pomeriggio a Lecce, valida per il sesto turno di Serie A:

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Jesus, Smalling, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara.

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Kalinic, Antonucci, Kluivert.