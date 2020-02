vedi letture

Lecce, Saponara è tornato a lavorare in gruppo. A parte Falco e Babacar

Nel pomeriggio i giallorossi si sono ritrovati, agli ordini del tecnico Liverani, sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA, per la ripresa degli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato di domenica al Via del Mare con l'Atalanta. Saponara è tornato a lavorare in gruppo. Assente Farias, si sono allenati a parte Falco e Babacar. Domani doppia seduta dall'allenamento, a porte chiuse, all'Acaya Golf Resort & SPA. Lo riporta il sito ufficiale del club.