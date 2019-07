Fonte: dal nostro inviato Dennis Magrì

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seconda amichevole stagionale per il Lecce di Fabio Liverani, con Gianluca Lapadula subito protagonista. Vittoria rotonda per 6-0 contro il St. Georgen, con le reti dell'ex Milan e la tripletta di Andrea La Mantia. In gol anche Quarta, poi la sospensione all'86' per via di una rissa a bordocampo dopo un intervento falloso di un calciatore giallorosso.