Ledesma sulla Lazio: "Milinkovic dimostri di avere mentalità vincente"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Cristian Ledesma, nuovo giocatore della Pro Piacenza ed ex centrocampista biancoceleste, ha parlato della Lazio a Radio Sei: "Ho visto le partite della Lazio, la squadra è cresciuta a livello di qualità dell’organico.Tutto andrà dimostrato sul campo. Bisogna salutare e ringraziare chi è andato via, come Felipe Anderson, che alla Lazio ha dato tanto ma soprattutto bisogna essere contenti dei nuovi arrivi. Diversi giocatori hanno fatto un grandissimo campionato l’anno scorso, quest’anno però è quello della conferma. Milinkovic ha fatto un’ottima stagione ed ha preso parte al Mondiale e potrebbe pagare qualcosa. Mentalmente dovrà essere forte per confermarsi e migliorare quanto fatto lo scorso anno. Sergej dovrà essere forte mentalmente per cercare di migliorare e crescere, se uno ha una mentalità vincente è in questi momenti che la devi tirare fuori. La pressione ovviamente aumenta ed è tutta legata all'aspetto mentale, perché le persone si aspettano di più da te. Sono contento, soprattutto di Badelj, che per me è un giocatore intelligente. Per Correa ci vorrà del tempo, viene da un calcio differente l’argentino. Non è come Luis Alberto che ha avuto un passato dall’Inghilterra, dove il gioco è dinamico. Per Badelj sono felicissimo, si tratta di un elemento intelligente ed interessante. La coppia Badelj-Leiva mi piacerebbe vederla dal vivo, lì davanti uno può scatenarsi. Pure la coppia Ledesma-Matuzalem però non era male (ride, ndr)".