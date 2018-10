Lega A: verifica convergenza candidato

Per sempre Lazio. Immobile e un rinnovo giustificato non solo dai numeri

D’Ippolito: “Roma unica soluzione possibile per Marotta”

Inter, piace Bergwjin. La sfida al PSV nuova occasione per visionarlo

Le pagelle di Castillejo: il falso nove che funziona. Primo squillo in A

Roma, Florenzi: "Litigio con Dzeko? Per mia fortuna non c'è stato nulla..."

Lazio, rinnovo fino al 2023 per Immobile e Milinkovic-Savic

Preziosi: "Venerdì nome per Lega. Marotta? Vuole nuovo club"

Un rinnovo nell'aria, ma non scontato. Lotito blinda il suo Sergente

Le pagelle di Kessie: gol e non solo. Gattuso sorride a centrocampo

Gravina candidato alla FIGC: dal miracolo Castel di Sangro alla lotta in C

TOP NEWS ore 17 - Lazio, rinnovo ufficiale per 2 big. Juve, curva chiusa?

Roma, tre big indisponibili per domani. Di Francesco: "Kolarov in dubbio"

Inter, Zanetti: "PSV forte, in Champions abbiamo grandi ambizioni"

Lazio, Milinkovic fino al 2023: clausola da 100 mln valida per l'Italia

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - L'Assemblea della Lega Serie A "rimarrà aperta fino a venerdì 5 ottobre per permettere a tutte le società di contribuire con eventuali integrazioni al programma e verificare la possibilità di convergenza su un candidato che possa pienamente rappresentare la Lega Serie A" alle elezioni federali. Lo annuncia un comunicato al termine della riunione, durata un paio d'ore, in cui il presidente Gaetano Miccichè, "ha dato lettura della piattaforma programmatica elaborata e approvata all'unanimità dal Consiglio".

