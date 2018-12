Lega Serie A, col nuovo ad De Siervo il canale tv è più vicino

Un nuovo canale TV per la Lega Serie A. È un progetto da tempo in ponte dalle parti di via Rossellini, che da ieri ha nuova linfa. L'elezione di Luigi De Siervo al ruolo di amministratore delegato, infatti, rende molto più concreta questa ipotesi. Il 49enne ha infatti importanti trascorsi nel settore radiotelevisivo, avendo lavorato per anni in Rai (anche come ad di Rai Com) ed essendo tuttora managing director di Infront Italy. Inoltre, già da inizio anno ha lavorato al progetto del canale tv, in collaborazione con Mediapro, che a questo punto dovrà essere studiato ma diventa sempre di più, dal 2021 in poi, una possibilità concreta.