Libero e il pagellone Juve: 9 a Dybala-Chiellini. 'Solo' 6.5 a Buffon

© foto di Federico Gaetano

Libero oggi in edicola stila il pagellone della Juventus dopo il settimo Scudetto consecutivo vinto in Serie A. 9 a Dybala e Chiellini, 8,5 a Pjanic e Douglas Costa. Voti alti per tutti, a Buffon va invece solo 6,5, valutazione molto più bassa rispetto agli altri quotidiani ma la stessa di De Sciglio, Mandzukic, Barzagli e Lichtsteiner.