Libero processa Donnarumma: le sue papere costano 11 punti

A 90' dai playoff. Il regolamento di Serie B per l'ultima promossa

A 90' dal termine del campionato di Serie B le posizioni playoff sono già definite. Al netto di Palermo, Parma e Frosinone ancora in corsa per la promozione diretta, le squadre coinvolte saranno Perugia, Cittadella, Bari, Venezia e due delle tre big citate. Ma come si svolgeranno...