Lione-Juventus, è Houssem Aouar il migliore in campo della sfida secondo la UEFA

Il suo assist ha permesso a Tousart di segnare il gol che ha regalato al Lione la vittoria contro la Juventus. Houssem Aouar, giovane centrocampista della squadra di Garcia, è il Man of the match della sfida del Groupama Stadium: al di là della giocata decisiva, il classe 1998 ha messo in mostra tutte le sue qualità, meritando il riconoscimento assegnato dalla UEFA.

Lyon playmaker @HoussemAouar - who claimed an assist for the winner - secures #UCLMOTM award! 🥇

Houssem Aouar will be one of four candidates you can vote for to win Player of the Week! 🔝 pic.twitter.com/YvqjQV9WFs

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 26, 2020