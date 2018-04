Lippi: "Allegri e il futuro alla Juve? Ferguson restò 25 anni allo United"

© foto di Federico De Luca

Giovedì Marcello Lippi festeggerà settant'anni e rilascia una lunga intervista a La Repubblica dove si raccona a trecentosessanta gradi. La persona, il personaggio, l'allenatore, poi alcune fotografie del calcio di oggi. "Juve-Napoli? I bianconeri cambiano spesso formazione, il Napoli ha dovuto scegliere il campionato, cosa che la Juve oggi non può permettersi. Non pul giocare sempre benissimo ma è competitiva, almeno fin quando non incontra i mostri sacri. Allegri via a fine stagione? Penso a Ferguson che restò 25 anni allo United, tenendo la squadra al vertice e rinnovandola sempre".