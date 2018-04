Lippi: "Il calcio italiano non è in crisi. Svezia? Black-out di 20 giorni"

© foto di Federico De Luca

Intervistato da Premium Sport, l'ex ct della Nazionale italiana Marcello Lippi ha parlato così della mancata partecipazione degli azzurri al Mondiale: "Gli azzurri hanno fatto due anni spettacolari, nel girone della Spagna. Poi hanno avuto 20 giorni di black-out e hanno perso con la Svezia. Ecco cosa è successo, il calcio italiano non è in crisi. Rosichiamo giustamente perché non andremo ai Mondiali, ma affrontiamo il futuro con fiducia perché abbiamo tanti giovani bravi".