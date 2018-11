Litmanen sulla Juventus: "Può scacciare la maledizione Champions"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jari Litmanen, ex attaccante dell'Ajax e della Nazionale finlandese, ha parlato della Champions League e della Juventus alla Gazzetta dello Sport: "E' impossibile paragonare questa Juve a quella del '96 contro la quale abbiamo perso la Coppa dei Campioni. Ma questa è una delle migliori in Europa. C'è sempre un ottimo dosaggio di campioni: attacco formidabile e qualità in mezzo. Ma soprattutto dietro difendono come nessuno. CR7? Con lui sai che prima o poi un gol lo segnerai. Porta in dote quasi un gol a partita e inoltre tiene occupata tutta la difesa permettendo ad altri di segnare. Lui ha una grande cura di se stesso, penso che possa giocare finché vuole. Vincere la Champions? La Juve deve scacciare ansia e paure perché può davvero interrompere la maledizione delle ultime finali".