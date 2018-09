LIVE TMW - Atalanta, Gritti: "E' stata una gara eccellente da parte nostra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terminata qui la conferenza di Gritti.

Sulla gara della svolta: "Si potrebbe esserlo, soprattutto perchè abbiamo recuperato meritatamente a San Siro contro il Milan. Può essere importante per il morale di tutti".

Sul primo gol subito: "Buona azione con un grande gol di Higuain al volo, ma eravamo un po sbilanciati".

Su Zapata: "Si sta allenando tutti i giorni con intensità, deve abituarsi a giocare a tre, ma sta facendo bene, gli manca solo il gol. Non giudico l'attaccante dal fatto che se fa 20 gol è un fenomeno e se ne fa 10 non lo è, io giudico il lavoro che fa per la squadra".

Su Barrow: "Il primo tempo non è stato brillante come il secondo e hanno patito tutti, mentre nella ripesa abbiamo cambiato per migliorare l'andamento e Zapata ha fatto molto bene. Bisogna valutare i novanta minuti".

Sulla ripresa: "Nel secondo tempo abbiamo messo sotto il Milan e non ci scordiamo che di fronte avevamo una squadra forte. Il problema della difesa è stato solo quando abbiamo beccato qualche contropiede di troppo. Se esci e perdi palla poi ti trovi aperto".

Sulla gara: "Col senno del poi è facile, ma credo che i nostri cambi sono entrati bene, e si fanno per quello, per cercare di dare una sterzata ad una situazione ferma. Abbiamo dato più velocità nella ripresa, il Milan è andato in difficoltà e trovavamo le imbucate con Gomez e Rigoni, nel primo tempo siamo stati lenti. E' stata una gara eccellente da parte nostra perchè abbiamo recuperato due volte".

Dopo il pareggio contro il Milan, l'allenatore in seconda dell'Atalanta, Giulio Gritti, parla in conferenza stampa dallo stadio San Siro. Segui le parole dell'allenatore bergamasco live su TMW.