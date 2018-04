LIVE TMW - Benevento, De Zerbi: "Rimarrà sempre un grande rimpianto"

© foto di Insidefoto

Finita qui la conferenza di De Zerbi

Su Sandro: "E' un top,un piacere e un onore allenarlo, è arrivato il momento di vederlo nel calcio che a lui compete e non in lotta per la salvezza. Abbiamo un pubblico meraviglioso".

Sulla gara: "Oggi avevamo preparato due partite perchè non sapevamo se il Milan giocava a due o a tre, non penso che il Milan si debba vergognare perchè noi abbiamo messo in difficoltà tutti, anche il Napoli. Venire a Milano e difenderti per novanta minuti non è la strategia giusta per portare via punti".

Sulla prestazione: "Con l'Inter siamo stati superiori poi invece ci lasciamo condizionare dal risultato. Abbiamo incontrato un Milan stanco perchè giocano a calcio, abbiamo difeso bene e sfruttato questo. Per ripagare le amarezze di quest'anno servirebbe vincere 30 gare di fila senza nemmeno un pareggio. Oggi col pareggio sarebbe retrocessi matematicamente, mettiamo cuore e anima".

Sulla stagione: "Rimarrà sempre un grande rimpianto, vorrei portare indietro il tempo".

Dopo la sfida a San Siro contro il Milan, parla il tecnico del Benevento Roberto De Zerbi, segui la conferenza live su TMW.