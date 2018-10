LIVE TMW - Chievo, D'Anna: "Mi assumo le responsabilità di questo momento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Deluso da qualcuno: "No, non mi sono sentito deluso da nessuno. Da ex compagno di squadra mi sono messo al loro livello, e so che possono dare di più. Ho fiducia in ogni singolo giocatore. Alcuni però non stanno dando il 100%"

Sul piano personale: "Sono stato 24 anni in questa società, è normale che vivo un momento delicato e non mi fa piacere stare in questa condizione. Sono il responsabile della squadra, mi assumo tutte le colpe e non mi nascondo. Al di là delle assenze questa squadra può dare molto di più. In occasione dei gol abbiamo sbagliato di reparto e questo è il dato fondamentale, ma dobbiamo essere più convinti in quello che facciamo.

Sul momento: "Facciamo delle buone partite ma al primo errore difensivo subiamo gol e questo ci sta condizionando e questo mina la nostra fiducia. Dover sempre rincorrere non diventa facile. Ci è riuscito a Roma ma non sempre succede. Il Milan oggi ha fatto una buona partita e ci ha concesso il giusto. Ma non possiamo sempre di subire gol e poi ripartire".

Il tecnico del Chievo, Lorenzo D'Anna, parla in conferenza stampa dopo il ko contro il Milan a San Siro per 3-1. Segui la conferenza su TMW: