LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Bayern a valanga, rimonta Stoccarda

Hoffenheim-Borussia MGladbach 0-0

1' - Si comincia!

6' - Kaderabek prova subito la conclusione, tiro a lato.

15' - Ancora Kaderabek! Stavolta ci prova di testa, non trova la porta.

29' - Joelinton trova il gol ma è tutto fermo, offside.

39' - Neuhaus viene ammonito.

44' - Nervi tesi in campo, anche Cuisance si prende l'ammonizione.

16.16 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

50' - Hazard trova il gol, ma l'arbitro ferma tutto. Offside.

69' - Palo di Joelinton! Gran conclusione da fuori, palla che colpisce soltanto il palo.

81' - Entrambe le squadre sembrano volersi avviare verso il pareggio.

17.18 - Fine partita!

Augsburg-Schalke 04 1-1

1' - Partiti!

13' - GOL! GOL! GOL! Gregoritsch sblocca subito il match, Augsburg avanti!

18' - Gol annullato Teuchert per fuorigioco.

28' - Skrzybski si becca il giallo.

31' - Ammonito anche Baier.

42' - Schalke che non ne viene fuori, buona gestione dell'Augsburg.

16.15 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - GOL! GOL! GOL! CALIGIURI! Una sassata dalla distanza, portiere che non si oppone e Schalke che trova il pareggio!

74' - Khedira si becca il giallo.

83' - Wright insacca in porta sfruttando un traversone dalla destra ma è tutto fermo, offside.

90' - Bentaleb! Ci prova dal limite, palla di un soffio fuori!

17.19 - Fine partita.

Dusseldorf-Friburgo 1-0

1' - Si parte!

12' - Match che vive di sostanziale equilibrio.

21' - Bodzek viene ammonito.

31' - Friburgo che prova ad alzare il baricentro del gioco, ma nessuna delle due squadre riesce ad incidere.

16.15 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

55' - GOL! GOL! GOL! AYHAN! Incornata vincente che porta il Dusseldorf in vantaggio!

67' - Raman riceve in area, conclude di prima ma trova la risposta del portiere!

79' - GOL! GOL! GOL! AYHAN! Abile il giocatore del Dusseldorf a fiondarsi su un pallone vagante in area, conclusione in rete e doppietta personale!

83' - Giallo per Gulde e Stoker.

17.16 - Finisce qui.

Hannover-Bayern Monaco 0-4

1' - Fischio d'inizio!

2' - GOL! GOL! GOL! KIMMICH! Bayern subito in vantaggio, Kimmich calcia di controbalzo e trova la rete!

13' - Giallo per Felipe.

29' - GOL! GOL! GOL! ALABA! Tiro potente e preciso, niente da fare per il portiere avversario!

44' - Weydandt! Che occasione! Tiro a giro diretto verso l'angolino alto, ci arriva il portiere che nega il gol all'Hannover.

16.16 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - GOL! GOL! GOL! GNABRY! Conclusione rasoterra precisa, niente da fare il portiere!

62' - GOL! GOL! GOL! LEWANDOWSKI! Cross pennellate dalla destra, il polacco a tu per tu col portiere ci va di testa e non sbaglia!

79' - Bayern che ora controlla in scioltezza la partita.

90' - Lewandowski! Il polacco arriva vicino al gol della manita, conclusione dal limite che termina di poco a lato.

17.17 - Fine partita.

Stoccarda-Hertha Berlino 2-1

1' - Comincia la partita!

4' - Ibisevic si becca il giallo.

20' - Darida aggancia in area e calcia in porta, tiro ribattuto.

30' - Ibisevic! Conclusione da posizione ravvicinata, palla di un soffio a lato.

38' - GOL! GOL! GOL! Mittelstadt riceve in area e trova il gol con un tiro piazzato all'angolo, vantaggio Hertha!

16.15 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

60' - Plattenhardt si becca il giallo.

76' - GOL! GOL! GOL! Assist al bacio di Gentner che scodella dentro e trova Mario Gomez, incornata vincente e Stoccarda avanti!

84' - Skjelbred si becca il giallo.

89' - Selke! Incornata a due passi dalla porta, gran riflesso di Zieler che ci arriva!

17.18 - Fine partita.

15.20 - Sono ben cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Hoffenheim-Borussia Monchengladbach

Augsburg-Schalke 04

Dusseldorf-Friburgo

Hannover-Bayern Monaco

Stoccarda-Hertha Berlino

