LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Cominciano i secondi tempi!

Hoffenheim-Hannover 2-0

1' - Si comincia!

5' - GOL! GOL! GOL! JOELINTON! L'Hoffenheim sblocca subito il match, 1-0!

14' - GOL! GOL! GOL! BELFOLDIL! Punizione al bacio di Demirbay, incornata di Belfodil e palla in rete!

22' - Belfodil! Conclusione pericolosa dal limite, palla di un soffio a lato!

36' - Amiri! Colpisce di controbalzo, fuori!

42' - Sempre Hoffenheim pericoloso! Stavolta è Demirbay che lascia partire la conclusione, fuori!

16.18 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

50' - Amiri! Conclusione di testa, palla di un soffio a lato!

Schalke-Friburgo 0-0

1' - Si parte!

7' - Schalke più propositivo in questo avvio.

14' - Match ancora poco brillante in questa prima fase.

31' - Arriva il giallo per Abrashi.

33' - Var attivo! L'arbitro controllerà un possibile rigore a favore dello Schalke!

34' - Niente rigore, si prosegue.

42' - Espulso Serdar! Cartellino rosso per il giocatore dello Schalke, padroni di casa in dieci!

16.18 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

Stoccarda-Lipsia 1-1

1' - Fischio d'inizio!

6' - GOL! GOL! GOL! POULSEN! Conclusione di forza a due passi dalla porta, 0-1!

15' - Calcio di rigore per lo Stoccarda! Interviene il Var che avverte l'arbitro!

16' - GOL! GOL! GOL! ZUBER! Non sbaglia dal dischetto, pareggio Stoccarda! 1-1!

23' - Scatta il giallo per Castro.

24' - Ammonito anche Demme.

34' - Gara calata di intensità in questa fase.

16.18 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

48' - Gondorf! Di testa incorna a due passi dalla porta, Fahrmann ci arriva!

Wolfsburg-Mainz 1-0

1' - Partiti!

4' - GOL! GOL! GOL! ARNOLD! Gran palla di Brekalo che libera Arnold, conclusione all'angolino e padroni di casa in vantaggio!

17' - Mainz che spinge alla ricerca del pareggio.

24' - Mainz che fa girare il pallone ma non riesce a trovare spazi giusti per colpire.

40'- Giallo per Brekalo.

44' - Gara che si innervosisce, giallo anche per Bell.

16.18 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Arnold! Punizione interessante dalla distanza, conclusione che si deposita di poco fuori.

