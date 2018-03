LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Finali: Bayern a valanga, tris Hoffenheim

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

Ecco i risultati del pomeriggio di Bundesliga:

Bayern Monaco-Amburgo 6-0

Hannover Augsburg 1-3

Hertha Berlino-Friburgo 0-0

Hoffenheim-Wolfsburg 3-0

17.24 - Terminano tutti i match!

BAYERN MONACO-AMBURGO 6-0

15.30 - PARTITI!

4' - Arriva subito il primo giallo della partita: se lo becca Vidal.

8' - GOL DEL BAYERN MONACO! RIBERY SIGLA IL VANTAGGIO! Cavalcata di Robben, che sulla chiusura del difensore trova un rimpallo favorevole per Ribery. A tu per tu col portiere, il francese lo salta e a porta sguarnita spedisce nel sacco!

12' - RADDOPPIO BAYERN MONACO! SEGNA LEWANDOWSKI! Kimmich scende sulla fascia destra e fa partire un cross morbido. In area la difesa non marca bene Lewandowski, che di testa batte il portiere!

19' - ANCORA BAYERN MONACO IN GOL! DOPPIETTA DI LEWANDOWSKI! Gran sventagliata per Alaba, inseritosi in area. Il terzino fa da sponda per Lewandowski, che da posizione favorevole non sbaglia e fa 3-0!

25' - Alaba va alla battuta di un angolo, scodella al centro ma la difesa spazza via.

29' - Giallo per Van Drongelen.

37' - Alaba mette la palla in mezzo ma non trova nessuno dei propri compagni.

16.18 - FINE PRIMO TEMPO!

16.33 - RIPARTITI!

49' - Subito Bayern pericoloso. Mueller riceve in area, ma il suo tiro finisce a lato.

55' - IL BAYERN MONACO CALA IL POKER! SEGNA ANCHE ROBBEN! Grandissima conclusione da fuori dell'olandese, che spedisce la palla all'angolo e non dà scampo al portiere!

64' - Qualche problema fisico per Tolisso, che viene sostituito a scopo precauzionale: al suo posto Rudy.

71' - Kimmich riceve sulla fascia e fa partire il traversone. Mathenia esce e devia in angolo.

74' - Grandissima conclusione da fuori di Rudy. Il numero 19 ci prova a giro, ma spedisce di un nulla a lato.

76' - Giallo per Douglas.

81' - IL BAYERN MONACO DILAGA! SEGNA ANCORA RIBERY! Azione personale dell'esterno francese, che arriva fino all'area di rigore, calcia con precisione e non dà scampo a Mathenia!

85' - Calcio di rigore per il Bayern Monaco!

86' - LEWANDOWSKI SBAGLIA IL RIGORE! SI RESTA SUL 5-0!

89' - Altro calcio di rigore per il Bayern Monaco!

90' - GOL DEL BAYERN MONACO! STAVOLTA LEWANDOWSKI NON SBAGLIA DAL DISCHETTO! Trasformazione fredda del polacco, che sceglie un angolo e calcia lì. Mathenia non ci arriva!

17.19 - FINE PARTITA!

HANNOVER-AUGSBURG 1-3

15.30 - PARTITI!

6' - Gregoritsch prova a segnare colpendo dalla distanza un pallone rimbalzante. Il tiro non è sufficientemente preciso e termina alto sopra la traversa.

15' - Albornoz avanza palla al piede, poi tenta l'imbucata in area ma sbaglia il suggerimento spedendo direttamente sul fondo.

23' - Max riceve in ottima posizione e va al tiro, ma sbatte sul muro dell'Hannover.

26' - GOL DELL'AUGSBURG! VANTAGGIO DI GREGORITSCH! Rinvio dal fondo e Caiuby subito innescato sulla sinistra. L'esterno va via e fa partire uno spiovente profondo, sul secondo palo incorna Gregoritsch che mette di testa alle spalle del portiere!

37' - PAREGGIA L'HANNOVER! A SEGNO SANE! Sané riceve sul limite dell'area, si gira e fa partire una conclusione perfetta che non dà scampo al portiere!

47' - GOL DELL'AUGSBURG! NUOVO VANTAGGIO DI KACAR! Altro cross di Caiuby, al secondo assist di giornata. In area Kacar gira di testa e batte il portiere!

16.18 - FINE PRIMO TEMPO!

16.33 - RIPARTITI!

52' - Giallo per Fullkrug.

58' - Palla scodellata nell'area dell'Augsburg. Sané controlla, ma da buona posizione manda alto sopra la traversa.

63' - Giallo per Schmid.

72' - Adesso i ritmi sono bassi in questa fase di partita.

80' - Giallo per Hinteregger.

83' - L'AUGSBURG LA CHIUDE! GOL DI GREGORITSCH! Max imbecca alla perfezione Gregoritsch in area di rigore. Controllo e tiro di quest'ultimo, che spedisce sotto la traversa e sigla il 3-1!

17.22 - FINE PARTITA!

HERTHA BERLINO-FRIBURGO 0-0

15.30 - PARTITI!

7' - Azione personale di Lazaro, che arriva fino al limite e calcia. Schwolow però è attento e respinge.

15' - Imbucata in area per Maier, che controlla ma, al momento del tiro, viene chiuso dalla difesa ospite.

24' - Bel cross di Lazaro, che in area pesca Ibisevic. Il tentativo di quest'ultimo si spegne sul fondo.

30' - Plattenhardt prova a creare un’occasione da gol con un magnifico lancio, ma il suo passaggio viene bloccato.

36' - Lancio lungo a cercare Hofler, beccato in offside.

16.18 - FINE PRIMO TEMPO!

16.33 - RIPARTITI!

51' - Gunter raccoglie un ottimo passaggio e si fa un po' di spazio per calciare. Il tiro però da molto lontano termina largo sulla destra.

60' - Giallo per Maier.

68' - Lancio lungo di Plattenhardt, alla ricerca di un compagno in area. La difesa del Friburgo però intercetta.

77' - In questa fase sta facendo meglio il Friburgo, che prova a stringere d'assedio l'area di rigore avversaria.

85' - Darida non riesce a chiudere il passaggio in area. L'azione sfuma.

17.22 - FINE PARTITA!

HOFFENHEIM-WOLFSBURG 3-0

15.30 - PARTITI!

8' - Lancio in profondità a cercare Didavi, beccato però in posizione irregolare.

15' - Kramaric riceve fuori area, si gira ed esplode il destro. Il portiere è attento e blocca.

18' - GOL DELL'HOFFENHEIM! SEGNA SCHULZ! Palla in area per Grillitsch, che da posizione leggermente defilata fa partire il tiro-cross. Il portiere devia la sfera, che giunge a Schulz. A porta sguarnita quest'ultimo ribadisce in rete!

27' - Kramaric manda in mezzo il pallone da calcio d'angolo ma non riesce a pescare nemmeno un compagno.

35' - Kaderabek cerca un passaggio lungo, ma mancando di potenza sufficiente per raggiungere i compagni di squadra, viene intercettato da uno dei difensori.

41' - Qualche problema fisico per Geiger.

43' - Non ce la fa Geiger, che viene sostituito.

16.18 - FINE PRIMO TEMPO!

16.33 - RIPARTITI!

50' - Qualche problema fisico per Brekalo.

59' - Angolo per l'Hoffenheim. Kramaric s'incarica della battuta, ma Casteels esce e anticipa tutti in area.

66' - Kramaric viene pescato da un compagno con un bel passaggio breve, ci mette però troppo nel controllare la sfera in area e uno dei difensori riesce a recuperare.

70' - Giallo per Polanski.

77' - GOL DELL'HOFFENHEIM! GNABRY RADDOPPIA! Palla al limite dell'area per l'ex Werder Brema, che controlla e fa partire una conclusione che termina all'angolino!

80' - L'HOFFENHEIM LA CHIUDE! AUTOGOL DI GUILAVOGUI! Gnabry mette un pallone basso al centro, Knoche prova a rinviare ma sbatte la palla addosso a Guilavogui: la sfera poi carambola nel sacco!

90' - Giallo per Bruma.

17.22 - FINE PARTITA!

15.00 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

14.45 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Bundes, la cronaca testuale della ventiseiesima giornata del campionato tedesco. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.