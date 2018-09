LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Cadono quattro padroni di casa

Premi f5 per aggiornare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

22.53 - Terminano tutti i match!

Angers-Lille 0-0

1' - Si parte!

10' - Bahoken! Conclusione da due passi, tiro a lato!

22' - Il Lille prova a venir fuori alzando il baricentro.

37' - Pepe! Gran conclusione rasoterra, respinge il portiere avversario.

41' - Il Lille fa girare palla in questo finale di primo tempo.

20.50 - Intervallo!

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - Celik si becca il giallo.

65' - ESPULSO MANGANI! Rosso diretto per il giocatore dell'Angers che resta in dieci uomini.

79' - Pepe! Gran conclusione dal limite, palla alta sopra la traversa!

88' - Lille ancora in avanti con Celik che prova il tiro, respinge il portiere.

21.49 - Finita!

Dijon-Caen 0-2

1' - Si comincia!

15' - Fajr! Batte una punizione insidiosa da 20 metri, palla a lato!

21' - GOL! GOL! GOL! CRIVELLI! Conclusione non particolarmente potente ma efficace per il giocatore del Caen che porta avanti i suoi!

35' - Djiku si becca il giallo.

42' - Sammaritano si porta in avanti, prova il cross che viene allontanato.

20.50 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

55' - Tavares! Gran stacco di testa, un difensore avversario devia in maniera provvidenziale.

66' - Sammaritano! Sassata verso la porta avversaria, palla fuori.

77' - Samba si prende il giallo.

80' - Giallo per Beauvue.

90' - GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO CANE! Proprio Beauvue entra in area, supera un avversario e scarica il tiro in porta!

21.50 - Finita!

Guingamp-Tolosa 1-2

1' - Partiti!

2' - GOL! GOL! GOL! GRADEL! Palla dentro per Gradel che in velocità si avventa sulla sfera ed infila in porta!

12' - GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO! Sangare si ritrova il pallone sui piedi, mira ed infila in porta!

17' - Todibo si becca il giallo.

26' - ESPULSO TODIBO! Ancora un brutto fallo del giocatore del Tolosa che lascia i suoi in dieci.

33' - Gara equilibrata in questa fase, il Tolosa prova a difendere il risultato.

44' - GOL! GOL! GOL! ACCORCIA IL GUINGAMP! Thuram si fa trovare al posto giusto nel momento giusto, incornata e palla in rete!

20.49 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Giallo per Deaux.

65' - Il Guingamp si tiene in avanti provando a sorprendere il Tolosa in inferiorità numerica.

74' - N'Gbakoto! Punizione interessante battuta dal giocatore del Guingamp, fuori!

85' - Didot viene ammonito.

87' - Ultimo assalto del Guingamp alla ricerca del pareggio.

21.50 - Finisce qui!

Reims-Montpellier 0-1

1' - Si comincia!

7' - Gara equilibrata in avvio.

16' - Mendes! Incornata insidiosa da due passi, palla fuori!

22' - Mendes! Colpo di testa pericoloso sugli sviluppi di un corner, palla fuori!

33' - Chavarria! Anche lui ci prova con un'incornata, fuori!

41' - Gara che resta senza particolari emozioni!

17.50 - Intervallo!

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Equilibrio in questo avvio di ripresa, prova a venir fuori il Reims.

63' - Il Reims prova a venir fuori in velocità, tiene botta il Montpellier.

77' - GOL! GOL! GOL! VANTAGGI MONTPELLIER! Oyongo riceve al limite, non ci pensa due volte e calcia trovando l'angolino! Vantaggio!

84' - Reims che ha accusato il vantaggio avversario e non riesce più a venir fuori.

20.51 - E' finita!

Strasburgo-Nantes 2-3

1' - Fischio d'inizio!

9' - Strasburgo che prova a prendere padronanza del possesso palla.

21' - GOL! GOL! GOL! VANTAGGIO STRASBURGO! Ajorque viene servito in area con una scodellata, colpo di testa e palla in porta!

35' - AUTOGOL DI MITROVIC! Pasticcio del giocatore dello Strasburgo che manda nella propria porta.

45' - GOL! GOL! GOL! EVANGELISTA! Il Nantes si porta avanti, Evangelista penetra in area, raccoglie un filtrante ed infila il portiere!

20.50 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - Martin e Kwateng si prendono l'ammonizione.

59' - GOL! GOL! GOL! SALA! Il Nantes trova il gol del raddoppio con Sala che svetta e trova l'incornata vincente!

73' - Ajorque! Ci prova con un tiro insidioso ed angolato, gran risposta di Tatarusanu!

82' - GOL! GOL! GOL! DA COSTA! Accorcia il passivo lo Strasburgo, Da Costa riceve in area ed infila nell'angolino!

20.50 - Finisce qui!

19.55 - Sono cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Angers-Lille

Dijon-Caen

Guingamp-Tolosa

Reims-Montpellier

Strasburgo-Nantes

19.50 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Ligue 1, la cronaca testuale della trentaduesima giornata del campionato francese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.